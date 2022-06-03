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لبنان

تغريدة لافتة من السفير السعودي في لبنان.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
03-06-2022 | 16:45
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نشر السفير السعودي وليد البخاري تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "افتراءات أبي رغال العصر وأكاذيبه لا يسترها الليل وإن طال ولا مغيب الشمس ولو حرمت الشروق والزوال..!".
 
 
 
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