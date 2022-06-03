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لبنان

وفد أميركي قريباً في بيروت

Lebanon 24
03-06-2022 | 22:52
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ذكرت "الديار" أن وفداً أميركياً دبلوماسياً وأمنياً سيحضر قريباً الى بيروت لإعطاء أجوبة على المواضيع التي أثارها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال زيارته الى واشنطن منذ أسبوع. والأجوبة تتعلق بالمفقودين الأميركيين في سوريا وخصوصاً المطالب السورية من الولايات التحدة بشأن العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن وانسحاب الجيش الأميركي من محافظة الرقة القريبة من الحقول النفطية في شمال سوريا. كذلك قد يتضمن الوفد الأميركي الوسيط هوكشتاين الذي يعالج ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي والخلافات الحاصلة حول الخطين 23 و29 واتفاق الاطار، اضافة الى خط هوف الذي اقترحته الولايات المتحدة ان يكون الحل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
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