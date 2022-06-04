حريق داخل منزل في بلدة القطين قضاء الضنية (صور)

تمكن عناصر الدفاع المدني في مركز سير الضنية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في بلدة القطين قضاء الضنية، وفق مندوبة "لبنان 24".

وجاءت الاضرار مادية من دون تسجيل اصابات بشرية.