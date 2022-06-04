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لبنان

حريق داخل منزل في بلدة القطين قضاء الضنية (صور)

Lebanon 24
04-06-2022 | 00:31
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تمكن عناصر الدفاع المدني في مركز سير الضنية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في بلدة القطين قضاء الضنية، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وجاءت الاضرار مادية من دون تسجيل اصابات بشرية.
 
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