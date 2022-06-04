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لبنان

إشكال طريق الجديدة... هذه أخر المعطيات بعد سقوط قتيل

Lebanon 24
04-06-2022 | 00:38
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بعد سقوط قتيل ليل امس في منطقة طريق الجديدة في بيروت، أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سبب الاشكال يعود لقيام م.أ كرمبي بتعليق خطّ كهرباء لشقّته من منزل عمه. فقام الاخير بإطلاق النار على إبن اخيه، مما أدى إلى وفاته على الفور.
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وشهدت المنطقة ليل أمس، حالة من التوتر. كما يقوم الجيش بتسيير دورياته منذ وقوع الحادثة.

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