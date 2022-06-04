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لبنان

كتلة نيابية ثلاثية ستبصر النور قبل الاستشارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2022 | 01:15
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قال مصدرٌ إستشاري بارز  إن الإستشارات النيابية المُلزمة تحتمل التروي لعشرة أيام من أجل بلورة كل المواقف والوقوف على رأي بعض المرجعيات، مشيراً الى أن بعض النواب لا يزالون يعدلون في تموضعهم.
 وكشف انه وردت الى الدوائر الرئاسية إتصالات توضيحية نتجت عنها كتلة جديدة  من ثلاثة نواب جدد من بيروت وطرابلس وعاليه سيكونون سوياً في الإستشارات النيابية الملزمة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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