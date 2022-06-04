كتلة نيابية ثلاثية ستبصر النور قبل الاستشارات

قال مصدرٌ إستشاري بارز إن الإستشارات النيابية المُلزمة تحتمل التروي لعشرة أيام من أجل بلورة كل المواقف والوقوف على رأي بعض المرجعيات، مشيراً الى أن بعض النواب لا يزالون يعدلون في تموضعهم.

وكشف انه وردت الى الدوائر الرئاسية إتصالات توضيحية نتجت عنها كتلة جديدة من ثلاثة نواب جدد من بيروت وطرابلس وعاليه سيكونون سوياً في الإستشارات النيابية الملزمة.