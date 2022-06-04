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لبنان

التمديد لـ"اليونيفيل": لا تعديل في "المهمات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2022 | 01:31
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تُفيد المعطيات الديبلوماسية الرسمية الواردة من اروقة الامم المتحدة "ان عملية التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" المتوقعة في شهر تموز المقبل ستتم من دون تعقيدات او تعديل في المهمة".
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ووفق المعطيات فان "التمديد سيتم وفق القواعد المألوفة المتبعة منذ عام 2007  من دون اي تعديل".
وتضيف المعطيات "ان الموقف اللبناني الحاسم لجهة التمسك بمهام اليونيفيل وتعاونها مع الجيش، مقرونا برغبة دولية شبه عامة بالحفاظ على الهدوء  القائم عند الحدود في جنوب لبنان، وعدم افساح المجال امام توترات ليس اوانها لبنانيا ودوليا، كلها عوامل دفعت الى الاتجاه لتمديد روتيني بعيدا عن ان تعديل في المهام والعديد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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