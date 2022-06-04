التمديد لـ"اليونيفيل": لا تعديل في "المهمات"

تُفيد المعطيات الديبلوماسية الرسمية الواردة من اروقة الامم المتحدة "ان عملية التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" المتوقعة في شهر تموز المقبل ستتم من دون تعقيدات او تعديل في المهمة".

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ووفق المعطيات فان "التمديد سيتم وفق القواعد المألوفة المتبعة منذ عام 2007 من دون اي تعديل".

وتضيف المعطيات "ان الموقف اللبناني الحاسم لجهة التمسك بمهام اليونيفيل وتعاونها مع الجيش، مقرونا برغبة دولية شبه عامة بالحفاظ على الهدوء القائم عند الحدود في جنوب لبنان، وعدم افساح المجال امام توترات ليس اوانها لبنانيا ودوليا، كلها عوامل دفعت الى الاتجاه لتمديد روتيني بعيدا عن ان تعديل في المهام والعديد".