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لبنان

أكثر من 10 جرحى على طرقات لبنان

Lebanon 24
04-06-2022 | 01:45
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط 12 جريحاً، في 7 حوادث سيرٍ، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
 
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