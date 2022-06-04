مؤسسات خدماتية ستتقدم بطلبات رسمية: هذا ما سنفعله

تعتزم عدة مؤسسات ذات طابع ونظام مزدوج بين العام والخاص التقدم بطلب الى وزارة الإقتصاد والتجارة للسماح لها بالتسعير بالدولار والجباية بالعملة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازية.

وتبرر هذه المؤسسات طلبها بتأمين ديمومة هذه المؤسسات التي أصبحت على شفير الإقفال، ولكي تستطيع تقديم خدمة جيدة للمواطنين وخاصةً مع بداية موسم الإصطياف".

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ومن بين هذه المؤسسات اثنتان في البقاع وبيروت.