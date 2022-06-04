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لبنان

الحرارة إلى انخفاض وضباب على المرتفعات... كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 02:11
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يؤثر طقس ربيعي اعتيادي حاليا على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، وهي بمعدلاتها، وتستمر مستقرة في الايام المقبلة.

في التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٤ درجة. 
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٢- الجو : مشمس اجمالا
٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاحد:
طقس مستقر ومشمس والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا  ١٤ و٣٤ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاثنين:
 
طقس مستقر قليل السحب ويتشكل الضباب على الجبال الغربية والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و٢٩ درجة ساحلا  ١٤ و٣٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
 
(ال بي سي)
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