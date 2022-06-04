الحرارة إلى انخفاض وضباب على المرتفعات... كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟

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يؤثر طقس ربيعي اعتيادي حاليا على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، وهي بمعدلاتها، وتستمر مستقرة في الايام المقبلة.في التفاصيل:السبت:١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٤ درجة.٢- الجو : مشمس اجمالا٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.الاحد: