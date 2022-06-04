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لبنان

بعد الحفر: خطورة جديدة على الطرق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2022 | 03:45
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أصبحت المخاطر التي يواجهها اللبنانيون على الطرقات "بالجملة"، فبعد الحفر  في كل المناطق اللبنانية، والتي لا يتمكن السائقون من تفاديها، فهم يواجهون الآن مشكلة تعطّل اشارات السير، حتى داخل شوارع العاصمة، ما يلغي النظام في القيادة أكثر ويتسبب بحوادث تكون احيانا قاتلة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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