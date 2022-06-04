نجاح لبناني في مجال التحكيم الدولي والقانون

في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط القانونية للعام 2022 Middle East Legal Awards برز اسم مكتب "الحاج شاهين للمحاماة" اللبناني الذي فاز بجائزة "أفضل فريق في مجال التحكيم" للسنة الثانية على التوالي.

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هذا الحفل الذي الذي قامت بتنظيمه رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط ومجلة “Legal Week“ في دبي، جمع كبار المحامين والخبراء القانونيين من لبنان والعالم العربي.

شهد حفل توزيع الجوائز تكريم الإنجازات البارزة في مجال الاستشارات القانونية وتم تحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة مميزة من الأفراد الأكثر خبرة في هذا القطاع.