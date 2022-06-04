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لبنان

بتوجيه من ميقاتي... خير يوزع مساعدات على قرى في الضنية

Lebanon 24
04-06-2022 | 03:25
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وزع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير وبتوجيه من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مواد غذائية وادوات منزلية لقرى بيت حاويك، كرحيا، جيرون ودبعل وقرى وبلدات جرد الضنية.
 
واستقبل اللواء خير بالترحاب من قبل البلديات والاهالي الذين شكروا له وللرئيس ميقاتي مبادرتهم "الطيبة والبناءة في تقديم هذه المساعدات في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون".
 
كما ناشد الاهالي الرئيس ميقاتي تامين المواصلات شبه المقطوعة في هذه البلدات جراء الانجرافات والانهيارات التي حصلت في فصل الشتاء، "لاسيما وان اي من المسؤولين لم يقم بزيارة المنطقة منذ سنوات". 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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