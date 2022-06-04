الأمين العام لسينودس الأساقفة زار أبرشية بيروت والتقى عبدالساتر

زار الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريش يرافقه المطران منير خيرالله، في إطار الزيارة التي يقوم بها للبنان، أبرشية بيروت المارونية حيث كان في استقباله رئيس أساقفتها المطران بولس عبدالساتر وعدد من الكهنة والموظفين العاملين في المطرانية. وتطرق الحديث إلى أوضاع لبنان والأبرشية في ظل الأزمات المتلاحقة وسبل التخفيف من وطأتها على المواطن.

والتقى غريش اللجنة المركزية للسينودس في أبرشية بيروت المارونية، وكان عرض للمسيرة السينودسية بمختلف محطاتها، كما للتحديات التي واجهت اللجنة في إطلاق أعمال السينودس في ظل الظروف الصعبة. واستمع غريش إلى شرح تلامذة مدرسة "الحكمة هاي سكول" عن اللوحات التي جسدوا من خلالها الشركة والمشاركة والرسالة.

وفي الختام، قدم عبدالساتر لغريش صليبا مصنوعا من أخشاب الأبواب والنوافذ التي تحطمت من انفجار مرفأ بيروت، طالبا منه أن يذكر لبنان والأبرشية في صلاته دائما.