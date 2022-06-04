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لبنان

نفّذ أكثر من 40 عملية سرقة بطريقة إحتيالية في مختلف المناطق... هل وقعتم ضحيته؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 03:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بتنفيذ العديد من هذه العمليات عبر ايهام الضحية بانه سوف يقدم لها مساعدات مالية وحصص غذائية، فيقنعها بالصعود على متن السيارة التي يستخدمها في عملياته، ويعمد الى سرقة أموالها بطريقة احتيالية.
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على أثر ذلك كثفت الشعبة اجراءاتها الاستعلامية لكشف هويته، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت لتحديد هويته، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1965، لبناني)

وهو من اصحاب السوابق بجرم سرقة بطريقة احتيالية وأخلي سبيله منذ حوالى السنة.

 أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 22-5-2022، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الضاحية على متن سيارة نوع "هوندا اكورد" لون ازرق يستخدمها في تنفيذ عملياته.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه بعد اخلاء سبيله أقدم على أكثر من /40/ عملية سرقة بطريقة احتيالية مستخدما عدة سيارات عمد إلى تغييرها لإبعاد الشبهة عنه محاولا عدم كشف هويته، وذلك في العديد من مناطق جبل لبنان، بيروت، الجنوب والنبطية ومنها: الضاحية، عين الدلبة، الشياح، عرمون، الغبيري، صور، المعمورية، صيدا، المنصورية، البيسرية، بنت جبيل، النبطية، العاقبية، الغازية، الاوزاعي، عبرا، صديقين، قانا، العباسية، تبنين، حاروف، الصرفند، الأشرفية، الجناح، طريق الجديدة، البسطة والنهر.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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