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لبنان

قوة اسرائيلية تجتاز السياج التقني عند حدود ميس الجبل

Lebanon 24
04-06-2022 | 04:11
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لليوم الثاني على التوالي تجتاز قوة من جيش العدو الاسرائيلي السياج التقني في منطقة "كروم الشراقي" و"كروم المراح"  عند حدود ميس الجبل، كما تقوم بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق. 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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