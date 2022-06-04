سماع دوي انفجار... ماذا حصل فجر اليوم في الميناء؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولا أقدم فجر اليوم على القاء قنبلة عند مستديرة الساعة في مدينة الميناء، في طرابلس. وقد تضررت سيارات مركونة في المكان. وفرّ بعدها الى جهة مجهولة.



وقد سمع دوي انفجار القنبلة في أرجاء المدينة. وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث.

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