Advertisement

لبنان

سماع دوي انفجار... ماذا حصل فجر اليوم في الميناء؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 04:18
A-
A+
Doc-P-959004-637899385062184074.jpg
Doc-P-959004-637899385062184074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولا أقدم فجر اليوم على القاء قنبلة عند مستديرة الساعة في مدينة الميناء، في طرابلس. وقد تضررت سيارات مركونة في المكان. وفرّ بعدها الى جهة مجهولة.

وقد سمع دوي انفجار القنبلة في أرجاء المدينة. وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-06-04
04:00 | 2022-06-04
03:00 | 2022-06-04
02:00 | 2022-06-04
02:30 | 2022-06-04
08:14 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website