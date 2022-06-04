بيان لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية... هذا ما طلبه من وسائل الاعلام

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

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"تعمد وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة الى نشر مواقف غير صحيحة تنسبها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مواضيع مختلفة...إنَّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يطلب الى وسائل الاعلام كافة العودة اليه في كلِّ ما يخص مواقف رئيس الجمهورية للتأكد منها قبل نشرها."