Advertisement

لبنان

بيان لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية... هذا ما طلبه من وسائل الاعلام

Lebanon 24
04-06-2022 | 04:38
A-
A+
Doc-P-959015-637899397186023786.jpg
Doc-P-959015-637899397186023786.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: 
"تعمد وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة الى نشر مواقف غير صحيحة تنسبها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مواضيع مختلفة...
Advertisement
إنَّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يطلب الى وسائل الاعلام كافة العودة اليه في كلِّ ما يخص مواقف رئيس الجمهورية للتأكد منها قبل نشرها."
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-06-04
04:00 | 2022-06-04
03:00 | 2022-06-04
02:00 | 2022-06-04
02:30 | 2022-06-04
08:14 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website