سكاف: هؤلاء الخاسرون في معركة نيابة رئيس المجلس

اعتبر النائب غسان سكاف أنه لم يخسر معركة نيابة رئيس المجلس النيابي لأن الخاسر الرئيس هم الذين صوّتوا بورقة بيضاء بسبب افتقارهم للنضوج السياسي في ظلّ الأزمة الوجودية والكيانية التي يعيشها لبنان.

سكاف وفي حديث لـ"صوت كل لبنان"، أوضح أن التحالف الذي حصل في الجلسة السابقة ظرفي وعبارة عن بروفا للتموضع في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنّ التحالفات ستكون على القطعة بسبب عدم وجود أكثرية وأقلّية بل خمس أقلّيات.

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وشدد سكاف على وجوب أن تكون الحكومة المقبلة سياسية تنبثق من أكثرية نيابية داعياً الأقلّيات الخمس إلى أن تجتمع في أيّ شكل من الحكومات: حكومة أقلية تمثّل الوحدة الوطنية أو حكومة أكثرية سياسية.



