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لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في شمسطار

Lebanon 24
04-06-2022 | 04:53
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أعلنت هيئة "أوجيرو"، أنّ عطلا طرأ في سنترال شمسطار، بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.
وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
 
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