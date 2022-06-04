توقف خدمات "أوجيرو" في شمسطار

أعلنت هيئة "أوجيرو"، أنّ عطلا طرأ في سنترال شمسطار، بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.

وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.