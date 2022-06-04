فياض: لعدم الإبطاء في تشكيل الحكومة

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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على "ضرورة تشكيل حكومة فاعلة وذات قاعدة تمثيلية واسعة بأسرع وقت بعد إنجاز انتخابات اللجان النيابية"، منبها الى "خطر إدخال البلد في نفق من التعطيل والإبطاء في تشكيل الحكومة، لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على البلد وكل اللبنانيين".وخلال لقاء شعبي في بلدتي الخيام وطلوسة، قال: "المجلس النيابي قام في جلسته الأولى بإنجازات كبيرة، ولكن نحن لا نريد أن نبني على هذه الانجازات لكي نخاطب الفريق الآخر من موقع المنتصر، وإنما نبني على هذه الجلسة لكي نقول إن البلد يحتاج إلى التعاون بين جميع مكوناته، ولا سيما أنه في هذه المرحلة ليس هناك من منتصر ومهزوم، فهي مرحلة تحتاج للواقعية والمسؤولية الوطنية والتواضع".وأضاف فياض: "قد سمعنا في الجلسة الأولى للمجلس النيابي من بعض التكتلات الجديدة بأنه لديها حساسية خاصة تجاه المواقف واللغة والحسابات الطائفية، ونحن ننوه بهذه المواقف، وندعو هؤلاء للمضي قدما في مواجهة الحساسيات الطائفية التي نشكو منها على الدوام، وحبذا لو أن هذه المواقف تمتد وتتطور على المستوى الوطني لكي تشكل مناخا عاما قادرا فعلا على استئصال الظاهرة والحسابات الطائفية في هذا البلد، ونحن نمد يدنا لكل واحد يتقدم لكي يبذل جهدا إيجابيا في سبيل المصلحة العامة".