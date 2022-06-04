عون للبابا فرنسيس: شكراً لتحقيق أمنية غالية لدى اللبنانيين

شكر رئيس الجمهورية ميشال عون قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس لتحقيقه، اليوم، أمنية غالية لدى اللبنانيين، باعلان الأبوين الشهيدين، من بلدة بعبدات، ليونار عويس ملكي وتوما صالح، طوباويين على مذابح الكنيسة.

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وأضاف: "هذا الإحتفال يؤكد للعالم بأسره ان لبنان لا يزال في قلب اهتمامات الكنيسة وسيبقى وطن القداسة".

وهنأ عون الرهبانيَّة الكبوشيَّة التي ينتمي إليها الطوباويان وبلدة بعبدات قائلاً: "نطلب شفاعتهما للبنان ليحملاه إلى دروب القيامة، هما اللذان تماهت حياتهما مع تاريخه وليكونا مثالا حيَّاً لشباب لبنان اليوم للتعلق بالوطن - الرسالة والشهادة لقيمه الى أقاصي الأرض".