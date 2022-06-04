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لبنان

أرسلان: من يعتقد أنه يقوى بإضعاف الجيش واهم وسطحي

Lebanon 24
04-06-2022 | 05:46
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غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر "تويتر": "حين تتعرض الدول لانهيارات في قطاعاتها كافة تضعف مؤسساتها وتنهار ويحبط أفرادها، وإلى حين استعادة العافية لوطننا ومؤسساته علينا الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم تماسكها وصمودها. من يعتقد أنه يقوى بإضعاف الجيش واهم وسطحي، أتقدم بالتعازي إلى المؤسسة وعائلة الشهيد والشفاء للجرحى".
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