Advertisement

لبنان

قطع طرقات في صيدا.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 06:01
A-
A+
Doc-P-959045-637899448805118934.jpg
Doc-P-959045-637899448805118934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعادت القوى الأمنية فتح الطرقات المؤدية إلى ساحة النجمة في صيدا، وذلك بعدما قطعها عدد من السائقين العموميين احتجاجاً على ارتفاع سعر صفيحة البنزين.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدكتور عبد الرحمن البزري: هناك حاصلان تم تأمينهما للائحتنا في صيدا وهما للنائب أسامة سعد ولي وهناك احتمال لمقعد ثالث في جزّين ولكن هذا يعود للعبة الكسور (صوت كل لبنان)
lebanon 24
04/06/2022 19:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انقطاع الكهرباء عن مركز ثانوية البزري صيدا
lebanon 24
04/06/2022 19:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
lebanon 24
04/06/2022 19:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم بعد شغب جماهيريّ في ملعب صيدا
lebanon 24
04/06/2022 19:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2022-06-04
12:17 | 2022-06-04
11:48 | 2022-06-04
11:39 | 2022-06-04
11:29 | 2022-06-04
11:21 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website