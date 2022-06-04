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لبنان

عسيران: ليكن دعم الجيش من أولويات الحكومة العتيدة

Lebanon 24
04-06-2022 | 06:16
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نوه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، بدور الجيش "الذي يؤكد مرة جديدة بقيامه مقام الدولة بأكملها بعدما أصبحت هذه الدولة محكومة بالتفكير الشعبوي البحت"، مشيرا الى ان "الجيش يعوض عن الكثير من العيوب التي ألمت  في مجتمعنا حيث لم تعد السياسة بإمكانها لعب دورها في المجتمع".
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وشدد على "وجوب وضرورة دعم هذه المؤسسة الوطنية بعد ان أصبحت  تعاني اليوم من أزمة مالية حادة"، مطالبا ان "يكون دعم الجيش من أولويات الحكومة الاتية والتي نصلي للعلي القدير بان لا تصبح حكومة موحدة وفيدرالية حيث التناقض الكثير الموجود الذي أخذ يعطب الحكم  في لبنان".
 
وقال: "كل واحد يريد تلك الغنيمة من وزارة هنا ووزارة هناك، فلا أرى حينها الجدية في تأليف أي حكومة، لأننا إذا كنا سنبقى دون قيادة حكيمة في لبنان فلأن التناتش في الحقائب وكأنها غنائم أمر غير مفيد للوطن. نحن شعب واحد في وطن واحد وما وصلنا اليه يجب ان يكون درسا للجميع".
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