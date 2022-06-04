حركة الناصريين: الاعتداء على الجيش اعتداء على جميع اللبنانيين

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توجهت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في بيان، ب"أسمى آيات التعزية إلى قيادة الجيش، ضباطا ورتباء وأفراد، وعلى رأسها القائد العماد جوزاف عون، باستشهاد الشهيد الرقيب زين العابدين شمص"، مؤكدين أن "الاعتداء على الجيش الذي يحمي الأمن الاجتماعي للبنانيين، على امتداد الوطن، هو اعتداء على كل اللبنانيين دون استثناء، لأن هذا الجيش الوطني عابر للطوائف والأحزاب، وهو الذي استطاع في زمن الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتفريغ المؤسسات، من مضامينها الإدارية والقانونية، أن يبقى لنا هذا الجيش ذخيرتنا البيضاء التي نحمي بها أولادنا في يومنا الأسود".أضافت: "من المستغرب أن لا نسمع من فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، ومن حكومة تصريف الأعمال اليوم أي موقف علني، في إدانة ما يجري ضد الجيش في منطقة بعلبك، حيث أن مسؤولية الأمن الداخلي، هي مسؤولية حكومية، وبالتحديد وزير الداخلية الذي يتحمل مسؤولية الأمن الداخلي، بالإضافة إلى أمر أصبح ظاهرا للعيان، وهو إضعاف وتهميش دور المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وعناصرها الذين يعانون في حياتهم اليومية المهنية وفي معيشتهم كما يعاني أفراد الجيش وكافة الأجهزة الأمنية".وختمت: "اليوم ندعو وزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياته الأمنية الوطنية، وعدم تمرير هذا الواقع الأمني الخطير جدا، وما يجري اليوم في بعلبك وغير بعلبك، من حوادث أمنية تهدد وجودية الوطن اللبناني ككل".