غداً.. تدابير سير على الكورنيش البحري في عين المريسة

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صـــدر عـــن المديريـة العامـة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:ينظّم الاتحاد اللبناني للترياتلون يوم الأحد 5/6/2022، سباق كأس قائد الجيش السنوي التاسع في منطقة المنارة- النادي العسكري المركزي اعتباراً من الساعة 6،00 صباحًا ولغاية الساعة 10،00، حيث ستجري مسابقة السباحة وبعدها مباشرةً ينطلق سباق الدراجات، يليه سباق الركض على المسلك التالي:من أمام النادي العسكري/المنارة وعلى طول الكورنيش البحري وصولاً إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا لخمس دورات متتالية.لذلك، سيتم منع مرور السيارات ووقوفها على المسلك المذكور اعتبارًا من الساعة 4،00 صباحًا من التاريخ ذاته ولحين الانتهاء.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة على طول مسار السباق، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.