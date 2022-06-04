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لبنان

المدير العام للزراعة بحث في نيودلهي التعاون الزراعي بين لبنان والهند

Lebanon 24
04-06-2022 | 06:44
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زار المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود يرافقه مندوب لبنان لدى منطمة AARDO رئيس دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل المهندس انور القزح نيودلهي تلبية لدعوة المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية AARDO، واجتمع مع المسؤولين في وزارة الزراعة ووزارة التنمية الريفية ومراكز التدريب الزراعي والمجلس الهندي للبحث الزراعي ICAR والمركز الهندي للتخطيط والانماء الزراعي NITI والبنك الوطني الزراعي NABARD  في الهند.  
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وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والهند خاصة في مجالات التنمية الريفية والتصنيع الزراعي والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية والارشاد الزراعي وتبادل الانتاج الزراعي والتقنيات المتطورة في مجال استخدام الطاقة الشمسية على مستوى المزرعة. 
 
وجال لحود في مقر المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية AARDO في نيودلهي وعقد اجتماعات مع الامين العام للمنظمة والمسؤولين فيها واتفق معهم على دعم لبنان في مجالات تدريب المزارعين وتطوير الارشاد الزراعي والافادة من الخبرات في مجال تنمية القدرات البشرية وتحسين نوعية الانتاج الزراعي والتعاون مع كليات الزراعة في لبنان.
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