قدم المساعدة الطبية لأبو سلة أثناء فراره.. وهكذا كان مصيره

أفادت معلومات قناة الـ"أل بي سي" أن مخابرات الجيش أوقفت في بعلبك شخصا يشتبه في انه قدم المساعدة الطبية لأبو سلة أثناء فراره من المداهمة التي كان الجيش ينفذها يوم الجمعة في الشراونة لتوقيف ابو سلة ومجموعته والتي استشهد على اثرها العريف زين العابدين شمص.

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