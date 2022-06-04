Advertisement

لبنان

قدم المساعدة الطبية لأبو سلة أثناء فراره.. وهكذا كان مصيره

Lebanon 24
04-06-2022 | 07:14
A-
A+
Doc-P-959075-637899492946261402.jpg
Doc-P-959075-637899492946261402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات قناة الـ"أل بي سي" أن مخابرات الجيش أوقفت في بعلبك شخصا يشتبه في انه قدم المساعدة الطبية لأبو سلة أثناء فراره من المداهمة التي كان الجيش ينفذها يوم الجمعة في الشراونة لتوقيف ابو سلة ومجموعته والتي استشهد على اثرها العريف زين العابدين شمص. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2022-06-04
12:17 | 2022-06-04
11:48 | 2022-06-04
11:39 | 2022-06-04
11:29 | 2022-06-04
11:21 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website