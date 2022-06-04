Advertisement

لبنان

عشيرة آل "جعفر" تنفي خبراً طالها وسط أحداث الشراونة.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
04-06-2022 | 07:23
A-
A+
Doc-P-959079-637899499484900054.jpeg
Doc-P-959079-637899499484900054.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت عشيرة آل جعفر بياناً، اليوم السبت، أعربت فيه عن تضامنها مع ذوي شهداء وجرحى الجيش إبان أحداث منطقة الشراونة - بعلبك يوم أمس.
واعتبر البيان أن "ما حصل جعل المنطقة ككل تمرّ بيوم أليم"، لافتاً إلى أن "سكان الشراونة عاشوا يوماً عصيباً ودامياً ومليئاً بالخوف". 
Advertisement
ونفى البيان الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل والذي يفيد بأن أفراداً من عشيرة آل جعفر قاموا بسحب أحد المطلوبين من عهدة الجيش بعد توقيفه، وأضاف: "هذا الخبر مفبرك، ويهمنا أن نوضح أنه غير صحيح ولا يتوافق مع مبادئ عشيرتنا التي كانت تطالب دوماً ببسط بالدولة سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية، مع تحفّظنا على بعض الإجراءات التي رافقت عملية المداهمة يوم أمس لحساسية الموقف".
وختم: "نتقدم الى قيادة الجيش ولذوي الشهيد بأحر التعازي وللجرحى بالدعاء بالشفاء العاجل. ولأهلنا الآمنين في الشراونة، نتمنى لهم لهم دوام الأمن والأمان، كما ندعو وجهاء وعقلاء أبناء عمنا في عشيرة آل زعيتر لمدّ اليد للأجهزة الأمنية وفتح قنوات مناسبة للعمل على إنهاء هذه الظواهر المُخلة بالامن، وتشكيل جبهة عشائرية من كافة عشائر بعلبك الهرمل لتحقيق هذه الغاية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2022-06-04
12:17 | 2022-06-04
11:48 | 2022-06-04
11:39 | 2022-06-04
11:29 | 2022-06-04
11:21 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website