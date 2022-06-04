25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كلاس مثل ميقاتي في تطويب الراهبين: لبنان سيبقى منارة للقداسة ووطنًا للقديسين
Lebanon 24
04-06-2022
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على صفحته في "فيسبوك": بركة الشهادة الايمانية! الراهبان الشهيدان، ليونارد ملكي وتوما صالح يعلنان اليوم، طوباويين. بخورات صلاتنا نرفعها اليوم، شفاعة لكل لبنان، ورجاء إيمانيا يبعد عنا الشرور ويدخلنا في عصر النور..! لبنان الجلجثة، ولبنان جبل الزيتون، ولبنان القيامة الرجائية سيبقى منارة للقداسة، ومذبحا للشهادة ووطن القديسين! أشارك بقداس التطويب ممثلا دولة رئيس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وأصلي طالبا شفاعة الطوباويين لأجل كل لبنان..!"
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
13:58 | 2022-06-03
03/06/2022 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر يضرب الطريق الجديدة في بيروت.. ما الذي جرى؟
Lebanon 24
توتر يضرب الطريق الجديدة في بيروت.. ما الذي جرى؟
14:48 | 2022-06-03
03/06/2022 02:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة من السفير السعودي في لبنان.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
تغريدة لافتة من السفير السعودي في لبنان.. ماذا فيها؟
16:45 | 2022-06-03
03/06/2022 04:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسماء بارزة لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
3 أسماء بارزة لرئاسة الحكومة
22:56 | 2022-06-03
03/06/2022 10:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
والدتها بغاية الجمال... ريما فقيه تظهر مع أمّها من أمام طائرتها الخاصة: "حلوة متلها" (صور)
Lebanon 24
والدتها بغاية الجمال... ريما فقيه تظهر مع أمّها من أمام طائرتها الخاصة: "حلوة متلها" (صور)
23:58 | 2022-06-03
03/06/2022 11:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:24 | 2022-06-04
أهالي شهداء انفجار المرفأ يعتصمون أمام منزل وزير المال
12:17 | 2022-06-04
سيارات في لبنان قد تتعرّض للحجز فجأة.. كيف ذلك؟
11:48 | 2022-06-04
بدء القداس الاحتفالي لتطويب الابوين الكبوشيين ملكي وصالح في دير الصليب
11:39 | 2022-06-04
لبنان قد يدخل "مواجهة عسكرية" في حالة واحدة.. ماذا قال أحد الخبراء؟
11:29 | 2022-06-04
سرقوا السيارات وفككوها.. وهذا كان مصيرهم
11:21 | 2022-06-04
نواب التغيير يعلنون ترشيحاتهم للجان رسمياً الإثنين
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
04/06/2022 19:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
04/06/2022 19:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
04/06/2022 19:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact