كلاس مثل ميقاتي في تطويب الراهبين: لبنان سيبقى منارة للقداسة ووطنًا للقديسين

كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على صفحته في "فيسبوك": بركة الشهادة الايمانية! الراهبان الشهيدان، ليونارد ملكي وتوما صالح يعلنان اليوم، طوباويين. بخورات صلاتنا نرفعها اليوم، شفاعة لكل لبنان، ورجاء إيمانيا يبعد عنا الشرور ويدخلنا في عصر النور..! لبنان الجلجثة، ولبنان جبل الزيتون، ولبنان القيامة الرجائية سيبقى منارة للقداسة، ومذبحا للشهادة ووطن القديسين! أشارك بقداس التطويب ممثلا دولة رئيس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وأصلي طالبا شفاعة الطوباويين لأجل كل لبنان..!"

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