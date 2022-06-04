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لبنان

وفد من مجلس وزراء الشؤون العرب زار بيت المحترف اللبناني في عين المريسة

Lebanon 24
04-06-2022 | 08:01
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زار أمس وفد مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب في جامعة الدول العربية "بيت المحترف اللبناني" Maison De L'Artisan في منطقة عين المريسة للتعرف على إبداعات الحرفيين اللبنانيين ومنتجاتهم المنوعة التي هي من صلب التراث اللبناني. 
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فأطلع الوفد على عدد الحرفيين الذين يعتاشون من هذه المهنة في لبنان والتحديات التي يواجهونها، ومحاولة هذا البيت دعمهم من أجل عرض وبيع حرفهم. ودار البحث حول كيفية دعمهم وإمكانية تسويق هذه الحرف اللبنانية في الدول العربية كافة.
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