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لبنان

عون: احالتي الى المجلس التاديبي في هذا الظرف لا تشرف من قام بها

Lebanon 24
04-06-2022 | 08:10
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر "تويتر" قائلة: 
"يا حضرة نقيب المحامين الذي اجل واحترم. اطالبكم بموقف حقيقي مع المودعين؛ بمناصرة القاضي الوحيد الذي وقف ضد الفساد وهو يتعرض الان لابشع انواع الاضطهاد آخرها احالتي ظلما الى مجلس التأديب. اما احدالمحامين الذي يعيرني بذلك اذكره بوجوب إعادة ال٤ مليار $ تبييض اموال حولها موكله هي للشعب".
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وأضافت: "بمطلق الاحوال ان احالتي الى المجلس التاديبي في هذا الظرف لا تشرف من قام بها لانها معروفة الأهداف والمقاصد في ملف فارغ الهدف من ذلك فقط وكما قلت محاصرة القاضي الوحيد الذي تجرأ على مواجهة المنظومة الفاسدة في هذا البلد".
 
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