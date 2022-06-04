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لبنان

نقابة مستخدمي وعمال مياه لبنان الجنوبي بحثت مع الأسمر وضاهر في موضوع النقل

Lebanon 24
04-06-2022 | 08:14
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 أعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي انها عقدت أمس اجتماعا، في حضور ممثلي محطات الضخ في المؤسسة. تخلله مداخلة لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وقد تمت مناقشة مواضيع عدة، منها دفتر الشروط الخاص بعمال المحطات وغيره من المواضيع، ولكن الموضوع الأهم هو موضوع بدل النقل.
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وأكد الاسمر للمجتمعين أنه يتابع الموضوع (بالتنسيق مع النقابة) مع المدير العام للمؤسسة د وسيم ضاهر، وقد حصل اتصال بينهما أكد فيه المدير العام ان موضوع بدل النقل ستتم معالجتة نهاية هذا الشهر. وبناء علية وبعد تمني من رئيس الاتحاد العمالي قرر المجتمعون إعطاء فرصة أخيرة للمساعي التي يقوم بها الاسمر، حرصا على مصلحة العمال والمؤسسة.
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