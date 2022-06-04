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لبنان

بو صعب بعد لقائه بري: حريص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور

Lebanon 24
04-06-2022 | 08:33
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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي صرح بعد اللقاء: "طبعا تشرفت بزيارة دولة الرئيس نبيه بري بعد الإنتخابات الأسبوع الماضي وكما هو متوقع دولته حريص كل الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الامور من إستكمال إنتخابات اللجان وغيرها من الامور العالقة الأخرى، وأيضا هناك امور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، إتفقنا مع دولة الرئيس أن نعمل سويا مع فخامة رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها الى الأمام".
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وأضاف: "لمست كل إيجابية من دولة الرئيس بكل المواضيع التي تم طرحها وتحدثنا بها، وهذا الأمر سوف انقله لفخامة الرئيس الذي هو أيضا كان مبادرا، وطلب مني أن أحمل رسالة معينة لدولة الرئيس بري".

وختم بو صعب: "إن شاء الله في الايام المقبلة، نستطيع ان نظهر الى اللبنانيين أن هناك أمورا تسير بهذه الايجابية وتنعكس على امور أخرى".
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