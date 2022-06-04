نقابة القابلات القانونيات احتفلت بيومهن العالمي برعاية وزير الصحة

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أقامت نقابة القابلات القانونيات، احتفالا بعنوان "القابلات القانونيات شاهدات على الحياة"، لمناسبة اليوم العالمي للقابلة القانونية في قاعة بيت المحامي، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض ممثلا برئيسة دائرة الام والطفل باميلا زغيب وحضور رئيسة نقابة القابلات الجديدة ريما شعيتو، رئيسة نقابة الممرضات ريما ساسين، ممثلة منسقة الصحة الانجابية في صندوق الامم المتحدة جهينة دواليبي، ممثلين عن الجامعة اللبنانية والنقابات والجمعيات، جامعات ونقابة الاطباء.وأكدت النقيبة شعيتو "أن دور القابلة في تحسين الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية في المجتمعات هو حقيقة علمية لا تحتاج للمرافعات والبلاغات، لافتة الى ان "دعم المراكز الصحية بالقابلات القانونيات يوفر خدمات الصحة الأنجابية على مستوى الرعاية الصحية الأولية للحوامل وغيرهن من النساء وتعزيز دور القابلات في المستشفيات، بخاصة الحكومية منها والسماح لهن بالقيام بالولادات الطبيعية يؤمن للحوامل الرعاية الصحية الثانوية أي المكان الأمن للولادة بكلفة أقل".وأشارت الى ان "النقابة عملت وتعمل اضافة الى دورها المهني الداخلي على بذل الجهود لتعزيز صحة المرأة والطفل لتجنب مراضة ووفيات الأمهات. ومن أبرز الجهود تدريب القابلات المستمر، تدريب أكثر من 300 قابلة على مشورة تنظيم الأسرة، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، تنظيم دورات تدريبية في مجال العنف القائم على النوع الصحة العقلية والنفسية للحوامل وغيرها من المحاضرات العلمية لتمكين القابلة بالمعرفة والمهارة اللازمين، تدريب القابلات المستقلات في عياداتهن الخاصة على الرعاية التوليدية الطارئة برعاية اليونيسف، انشاء برنامج اعتماد لعيادات القابلات وفقا لمعايير الجودة الوطنية والعالمية، تدريب القابلات المستقلات في عياداتهن الخاصة معايير السلامة والوقاية والحد من الألتهابات المعدية جائحة كورونا برعاية منظمة الصحة العالمية تلاها زيارات كشف لهذه العيادات للتأكد من تطبيق هذه المعايير، تعزيز دور القابلة في الصحة المجتمعية، زيارات منزلية لبعض الحوامل المصابات بكورونا او اللواتي لديهن حمل عالي الخطورة، زيارات منزلية لمتابعة الحوامل وتقديم العناية ما قبل وبعد الولادة للسيدات الأكثر هشاشة وانشاء الخط الساخن في أزمة كورونا".