في القبة... أكثر من ٣٠ إصابة بهذا المرض

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وجود أكثر من ٣٠ إصابة لمواطنين أصيبوا بمرض الريقان في منطقة المغر - القبة.



وبحسب المعلومات لإن اللإصابات تراوحت بين الطفيفة والحادة وسببها هو المياه وفق ما أفاد الأهالي وعدد من أصحاب الصيدليات الذين استقبلوا عدد من هذه الحالات التي يتم معالجتها منزلياً، فيما أدخل بعض الإصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisement