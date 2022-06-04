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لبنان

اتحاد النقابات السياحية: الموسم السياحي القادم يبشر بالخير

Lebanon 24
04-06-2022 | 10:35
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أعرب الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية، في بيان، عن أمله بالموسم السياحي القادم، "والذي يبشر بالخير، بعد نشر أرقام حجوزات الطيران والفنادق من قبل المغتربين والسائحين الوافدين من كل بلدان العالم".
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وطالب حكومة تصريف الاعمال ب "إيلاء القطاع السياحي بحاجاته وبمرافقه المختلفة الاهتمام المتميز الذي يحاكي تميزه في لبنان، لجهة قطاعاته المختلفة الطبيعية والبيئية والتاريخية والاثرية والدينية والجهادية خصوصا، والتي باتت تشكل هوية وطن ومقصدا لأحرار العالم وطلاب الحرية والعدالة".

كما طالب الدولة ب "إيلاء ملف الكهرباء والماء الأهمية في هذا الصيف"، مشددا من جهة ثانية على "المحافظة على الاستقرار الأمني في البلد، وخصوصا في المناطق والمرافق السياحية".

واثنى الاتحاد على اهتمام وزير السياحة ومواكبته مطالب المؤسسات السياحية، بما يعود بالفائدة والاستمرار في عمل هذه المؤسسات، والتمكن من تقديم أفضل الخدمات".

وختم بالترحيب بالسواح العرب والأجانب في لبنان "البلد السياحي الجميل، بلد الضيافة والكرامة والعزة الوطنية".
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