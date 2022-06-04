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لبنان

لبنان قد يدخل "مواجهة عسكرية" في حالة واحدة.. ماذا قال أحد الخبراء؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 11:39
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قال الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي أن "المطلوب من مجلس النواب العمل على 4 قوانين هي قانون السريّة المصرفيّة، قانون الكابيتال كونترول، قانون الموازنة وقانون وضع إطار لإعادة هيكلة القطاع المصرفي"، وأضاف: "هذه القوانين مستقاة من خطة التعافي ومن ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت يشوعي إلى أنّ "الحكومة أقرّت خطتها والكرة في ملعب مجلس النواب"، وقال: "الحلول تبدأ بإلغاء كل تعاميم السرقة، وإعادة الثقة إلى رأس المال وذلك من خلال شخصية جديدة تقود حاكمية مصرف لبنان".
ولفت يشوعي إلى أن "لبنان يواجه الكثير من المشاكل غير الأموال وهي ترسيم الحدود"، معتبراً أن العدو الإسرائيلي يعمل على بدء التنقيب على الحدود مما قد يضع لبنان في مواجهات عسكريّة.
 
 
 
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