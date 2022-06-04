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لبنان

بدء القداس الاحتفالي لتطويب الابوين الكبوشيين ملكي وصالح في دير الصليب

Lebanon 24
04-06-2022 | 11:48
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بدأ القداس الاحتفالي لتطويب المكرمين الشهيدين الابوين ليونار عويس ملكي وتوما صالح الكبوشيين في الباحة الخارجية في دير الصليب في جل الديب - بقنايا، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب هاغوب بقرادونيان، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الشباب والرياضة جورج كلاس وشخصيات سياسية ورسمية وحزبية وروحية وحشد من المؤمنين من مختلف المناطق اللبنانية.
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يحتفل بالذبيحة الالهية ممثل البابا فرنسيس رئيس مجمع دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، الامين العام لمجمع الاساقفة الكاردينال ماريو غريك والسفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري ولفيف من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات.

وتخدم القداس جوقة سيدة اللويزة بقيادة الاب خليل رحمة.

وارتفعت في باحة دير الصليب وعلى الطرق المؤدية اليه، صور المكرمين والاعلام البابوية واللبنانية واللافتات التي حملت عبارات التهنئة والايمان.
 
 
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