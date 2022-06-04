أهالي شهداء انفجار المرفأ لوزير المال: "توقّع منا كل شيء"

نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً احتجاجياً أمام منزل وزير المال يوسف خليل، لمطالبته بتوقيع مرسوم قضاة محاكم التمييز.

وحمل المعتصمون صوراً لعدد من شهداء انفجار المرفأ، وذلك وسط انتشارٍ لعناصر قوى الأمن الداخلي في المحلّة.

Advertisement

وكان خليل أصدر بياناً، اليوم السبت، جاء فيه: "بالرغم من كل الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهما لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه. لا يخفى على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعر للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلا من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم".

وختم الخليل: "يسرني اليوم الإبلاغ أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة. وأغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار 4 آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها".

وقفة أمام تمثال المغترب