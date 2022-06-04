في طرابلس.. إشكال وإطلاق نار بين عائلتين

شهدت منطقة باب التبانة - طرابلس، إشكالاً بين عائلتين تطوّر إلى إطلاق نارٍ في الهواء من دون تسجيل إصابات.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد عُلم أن الإشكال سببه اشتراكات الكهرباء.