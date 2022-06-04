Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إشكال وإطلاق نار بين عائلتين

Lebanon 24
04-06-2022 | 13:04
A-
A+
Doc-P-959143-637899701971848752.jpg
Doc-P-959143-637899701971848752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت منطقة باب التبانة - طرابلس، إشكالاً بين عائلتين تطوّر إلى إطلاق نارٍ في الهواء من دون تسجيل إصابات.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد عُلم أن الإشكال سببه اشتراكات الكهرباء. 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد الانتخابات.. تعرّض سيارة فنانة لبنانية شهيرة لإطلاق نار (صور)
lebanon 24
05/06/2022 04:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟
lebanon 24
05/06/2022 04:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ خطير عن لبنان.. رقمٌ يكشف نسبة الوفيات بسبب التدخين
lebanon 24
05/06/2022 04:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مرسوم تعيينه في الجامعة اللبنانية.. هذا ما طلبه وزير الأشغال
lebanon 24
05/06/2022 04:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-06-04
16:34 | 2022-06-04
16:05 | 2022-06-04
15:42 | 2022-06-04
15:33 | 2022-06-04
15:18 | 2022-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website