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لبنان
ليلُ بريتال يهتز.. رجلٌ يطلق النار على زوجته وسط الطريق!
Lebanon 24
04-06-2022
|
13:34
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أقدم المدعو "ج. إ" من بلدة بريتال على إطلاق النار على زوجته "م.إ" في ساحة البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
وعلى الأثر، نقلت السيدة إلى مستشفى دار الأمل للمعالجة وذلك بعدما أصيبت بقدمها.
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