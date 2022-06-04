جديد الكهرباء.. إليكم ما جرى مساء اليوم

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "معمل دير عمار توقف عن العمل لكنه لم يخرج عن الخدمة بشكل تام"، مشيرة إلى أنّ "ما حصل قد يكون غير مرتبطٍ بنقصٍ بالفيول أو بالمحروقات المخصصة لتوليد الطاقة كما درجت العادة في الفترة الأخيرة"، وقالت: "نظراً لهشاشة الشبكة بسبب الإنتاج الضئيل للطاقة، فإن أي خلل يحصل عليها سيؤدي إلى انفصال المعامل عنها، وهو أمرٌ يحصل بشكل طبيعي وليس جديداً".

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ولفتت المصادر إلى أنّ "انفصال المعامل عن العمل هو إجراءٌ عملي يحصل وذلك من أجل حماية نفسها تقنياً ريثما يتم انتظام عمل الشبكة مُجدداً".