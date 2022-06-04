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لبنان

وئام وهاب يُحذر ويدعو للإستنفار: "سنتحرّك في الشارع"

Lebanon 24
04-06-2022 | 14:01
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "أجدد تحذيري لوزير الطاقة إذا زود مناطق وحرم أخرى في الإقليم والشوف وأدعو الإستاذ سامي علوية الى رفض خزعبلات الوزارة وأثق بضمير وليد فياض وأدعوه لتوسيع القرى المستفيدة وإلا سنتحرك في الشارع رفضاً لذلك".
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وأضاف: "معالي الوزير.. إعطاء بعض قرى جزين فقط رغم أحقية هذه القرى وحرمان شحيم وبعض القرى المحيطة وقرى الشوف الأعلى سيجعل الأمر صعباً عليك وأدعو أهلنا في القرى للإستعداد للتحرك فنحن موعودون من إدارة الكهرباء والليطاني بعكس ذلك".
 
 

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