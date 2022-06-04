ميقاتي: كل دعمنا للجيش في مهمته لبسط سلطة القانون

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر" تويتر": "كل دعمنا للجيش في المهمة التي يخوضها لبسط سلطة القانون وحماية المجتمع وتوقيف المخلين بالامن والنظام. تعازينا الحارة بشهيد الجيش الذي سقط في خلال قيامه بواجبه ودعاؤنا للجرحى بالشفاء العاجل. حمى الله لبنان وجيشه".

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