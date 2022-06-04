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لبنان

مُداهمات واسعة للجيش في الشراونة.. هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
04-06-2022 | 14:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 / 6 /2022 الساعة 11.00 دهمت قوة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك منازل عائدة لكل من المواطنين (ن.ز) و(ط.ح) وضبطت داخلها كمية من الاسلحة والذخائر وكاميرات المراقبة اضافة إلى كمية من المخدرات التالية: الكوكايين، الماريغوانا، حشيشة الكيف، حبوب باز، مواد كيميائية لتصنيع المخدرات، مادة الكابتاغون وآلة تستخدم في صناعة المخدرات.
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كما أوقفت قوة من الجيش المواطن (خ.ط) الذي أقدم على تقديم الاسعافات الطبية للمطلوب الفار (ع.ز)
سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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