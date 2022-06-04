مُداهمات واسعة للجيش في الشراونة.. هذا ما تم ضبطه

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 3 / 6 /2022 الساعة 11.00 دهمت قوة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك منازل عائدة لكل من المواطنين (ن.ز) و(ط.ح) وضبطت داخلها كمية من الاسلحة والذخائر وكاميرات المراقبة اضافة إلى كمية من المخدرات التالية: الكوكايين، الماريغوانا، حشيشة الكيف، حبوب باز، مواد كيميائية لتصنيع المخدرات، مادة الكابتاغون وآلة تستخدم في صناعة المخدرات.كما أوقفت قوة من الجيش المواطن (خ.ط) الذي أقدم على تقديم الاسعافات الطبية للمطلوب الفار (ع.ز)سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.