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لبنان

بعد عطل تقني.. معمل دير عمار يعود إلى الخدمة

Lebanon 24
04-06-2022 | 14:55
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أفادت المعلومات بأنه تمّ إصلاح العطل التقني الذي طرأ داخل معمل دير عمار وجعله يخرج عن الخدمة. 
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واعتباراً من هذه الليلة، ستعود الكهرباء بشكل تدريجي إلى المناطق في مدينة طرابلس وضواحيها.
 
 
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معمل دير عمار

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