بعد عطل تقني.. معمل دير عمار يعود إلى الخدمة

العطل التقني الذي طرأ داخل معمل دير عمار وجعله يخرج عن الخدمة. أفادت المعلومات بأنه تمّ إصلاحوجعله يخرج عن الخدمة.

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واعتباراً من هذه الليلة، ستعود الكهرباء بشكل تدريجي إلى المناطق في مدينة طرابلس وضواحيها.