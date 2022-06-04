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لبنان

صيدٌ ثمين لـ"مخابرات الجيش" بين برج البراجنة والزلقا.. هؤلاء وقعوا بقبضتها

Lebanon 24
04-06-2022 | 15:06
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أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 4 / 6 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات على مدخل مخيم برج البراجنة، الفلسطيني (ف.ح)، لاقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه، بجرائم سرقة وإطلاق نار، وضبطت بحوزته 3750 حبة كبتاغون و14 ظرف ماريغوانا و4 عبوات كوكايين وعدداً كبيراً من الحبوب المخدرة.
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كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بئر العبد، المواطن (غ.م) والسوري (م.ا) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، إضافة إلى ترويج عملات مزورة من فئة 100 دولار، وضبطت بحوزتهما 17 كرة متوسطة من حشيشة الكيف و4 كرات كبيرة من نفس المادة و6 مظاريف ماريغوانا و15 ظرف باز كوكايين و23 طبة من الكوكايين وباز الكوكايين و 4 مظاريف مغلفة من مادة الكوكايين.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الزلقا المواطنين (غ.ح) و (ع.ن) لقيامهما بتعاطي المخدرات وترويجها، وبعد تفتيش منزل الأول عثرت على 63 طبة من المواد المخدرة، و15 كيساً بداخلها حشيشة الكيف، وكيسين من مادة الماريغوانا، و11 ظرفاً من المواد المخدرة.

وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

 
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