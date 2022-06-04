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لبنان

الجيش يُشيّع العريف الشهيد زين العابدين شمص

Lebanon 24
04-06-2022 | 15:15
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شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة بوداي – بعلبك العريف الشهيد زين العابدين شمص، الذي استشهد بتاريخ 3/6/2022 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة دهم في منطقة الشراونة – بعلبك.
واستهلّ التشييع بإقامة مراسم التكريم للشهيد أمام مستشفى العبدالله - رياق، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته بحضور حشد من المواطنين ورفاق السلاح.
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وألقى العميد محبوب عون ممثلاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمة نوّه فيها بمناقبية الشهيد وتفانيه في أداء واجبه العسكري، ومما جاء فيها: " في حضرةِ شهادةِ زين العابدين التي لا تَفُوقُها مرتبةٌ، نشعرُ بحجمِ مسؤوليّةِ حفظِ هذا الإرثِ المشرّف، ونعاهدُ شهيدَنا الغالي على أنْ نتابعَ المسيرة، عازمِينَ على ملاحَقَةِ المجرمينَ والمخلّينَ بالأمنِ حيثُما كانوا. وإنَّ يدَ العدالةِ ستنالُ منهم عاجلًا أم آجلًا بلا شكّ ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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