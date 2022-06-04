بشأن مرسوم تعيينه في الجامعة اللبنانية.. هذا ما طلبه وزير الأشغال

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في بيان، أنه طلب من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التراجع عن مرسوم تعيينه في الجامعة اللبنانية.

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وفي بيانه، قال حمية: "بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء، بأن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها، ولأجل ذلك قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية".أضاف: "ولكن، وبعد الضجة التي أثيرت، وإحساساً مني بالمسؤولية، وقطعاً لأية افتراءات أو افتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، لأطلب منه بأنني ورغبة مني بأن يتم التراجع عن القرار أعلاه".